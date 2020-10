Miroslav Jíra: Trénuje od dvaceti, rukama mu prošli špičkoví fotbalisté

Pro své první trenérské angažmá si nevybral žádný z klubů, ve kterém působil jako hráč. „Oslovila mě nabídka Bohemky, která sháněla trenéry mládeže,“ vybavuje si plakát, který jej na sedm let připoutal k Ďolíčku a změnil nejen fotbalový život. Na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy si mezitím doplnil pedagogické vzdělání. Následovalo angažmá ve Slavii Praha. „Nejkrásnější trenérské období a třináct nezapomenutelných let,“ má jasno. Kromě funkce šéftrenéra trénoval žákovské a dorostenecké týmy sešívaných. Jeho rukama prošli top hráči, například Alex Král, Pavel Bucha, nebo Jan Kuchta. Za to co dokázali, je na ně i náležitě pyšný.

Zdroj: Pavel Jiřík ml.