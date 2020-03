Motocykly a auta baví Václava Bečváře celý život

Ze všeho nejraději mám vozidla české výroby, ale ve své sbírce mám i zahraniční a někdy jsou to kuriózní kousky. Se synem jezdíme na srazy například s klekačkou Sidecar BSA, je to anglický závoďák z roku 1968. Za řidítky klečím a spolujezdec leží na břiše deset centimetrů nad zemí. Pořádala se s nimi i mistrovství světa, ale bylo moc úrazů, tak to zakázali. My sydecar máme už jen jako podívanou pro diváky. Na veteránské akce jezdíme se synem Vaškem také s dvousedadlovým bicyklem s motorkem Sachs z roku 1950.