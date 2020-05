Pavel Šuba: Z tuctového futsalového klubu vypiplal prvoligový  

Právě výchova vlastních hráčů je pro Pavla Šubu a jeho partu prioritou. Na rozdíl od profesionálních klubů, s nimiž se ovšem už několikátou sezonu měří, si nemůže dovolit nakupovat do áčka cizince nebo reprezentanty. „Jdeme cestou masovosti a kvantity, ze které se snažíme udělat i kvalitu, čehož jsou důkazem obě juniorské ligy, kde jsme za posledních dvanáct let posbírali mraky medailí,“ pochvaluje si práci s mládeží. Odráží se už i na nejvyšší úrovni, v níž se dospělý tým po třetím postupu drží zatím nejdelší dobu. „Je to neskutečný úspěch, který je v našem městě velice nedoceněný. Hrát první ligu v tak malém městě, kdy proti vám stojí profíci a cizinci ze Sparty, Slávie a dalších, je úžasné. A když se je podaří občas porazit, euforie v našich srdcích přetrvá dalších pár týdnů. A to je to, co nás motivuje dělat tento sport v poloamatérských podmínkách, kdy chodíme do práce a kluci hrají i fotbal.“

Zdroj: Dana Šubová