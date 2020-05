Pavol Pučko: Se závoděním je konec. U flat tracku chce ale nadále zůstat  

Ač sport levých zatáček nepatří mezi zrovna nejbezpečnější a do akce na okruzích čas od času vyráží i zdravotníci, zranění Pavola Pučka se závoděním nejspíš přímo nesouviselo. Na podzim loňského roku si ovšem vyžádalo hned dvě operace mozku. „Šlo o vrozenou dispozici, kterou jsem si možná urychlil některým nárazem do hlavy, ale to mi žádný doktor nedokázal říct s jistotou,“ mluví o kapitole, která mu převrátila život naruby. „Nyní se vracím do pracovního procesu a zároveň se snažím dostat do nějaké formy, kila musí dolů,“ hlásí. Řídítka tak nakonec zcela neopustil, oblíbil si ovšem ta cyklistická. Adrenalinu si svým způsobem dopřává jako doručovatel balíků v centru Prahy.