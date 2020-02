Pedagožka volného času Ivana Hornová působí v DDM už 16 let

Už jako malá holka jsem věděla, čím budu, až vyrostu: Chtěla jsem být učitelkou tance. Od 6 let jsem chodila do tanečního souboru Ludmilka, který probíhal na Mělníku současně s Jarošáčkem. Na střední školu jsem ale šla na logistické služby, a tak jsem po škole pracovala na poště za přepážkou. To bylo v době, kdy ani tam ani v podstatě nikde jinde ještě nebyly žádné počítače.

Předchozí 1 z 5 Další Pedagožka volného času Ivana Hornová působí v DDM už 16 let Už jako malá holka jsem věděla, čím budu, až vyrostu: Chtěla jsem být učitelkou tance. Od 6 let jsem chodila do tanečního souboru Ludmilka, který probíhal na Mělníku současně s Jarošáčkem. Na střední školu jsem ale šla na logistické služby, a tak jsem po škole pracovala na poště za přepážkou. To bylo v době, kdy ani tam ani v podstatě nikde jinde ještě nebyly žádné počítače. Pro mě, která celé mládí prohopsala a protančila, byla úřednická práce jako za trest. Vydržela jsem to asi sedm let, ale pak se naštěstí po několika letech naskytla příležitost začít pracovat v oblasti, k níž jsem tíhla vždy, a ve městě, kde jsem se narodila a stále žiji. Nyní se mi tak v mé práci spojuje láska k dětem a láska k pohybu, což je pro mě ideální kombinace. Do Domu dětí a mládeže v Mělníku jsem se dostala jako lektorka aerobiku. Abych se tu posléze mohla stát zaměstnancem, absolvovala jsem v Příbrami dálkově roční kurz pedagogiky volného času. Kromě kroužků pro děti či večerního bodystylingu a kondičního cvičení tady v DDM předcvičuji také v neratovickém bazénu každý čtvrtek aqua aerobic pro všechny věkové kategorie. Není to jen pro ženy, chodí tam i muži… V průběhu roku v našem "Domečku" (DDM, pozn. red.) kromě zájmových útvarů a různých akcí pro mateřské, základní a střední školy také pořádáme celkem 16 táborů, ať už kratších příměstských, nebo delších pobytových. Jaký je zájem? Velký. Obvykle máme po spuštění přihlašování přes internet do pěti minut plno. Mám dvě děti, oba kluci mi dělají radost. Starší, 28letý, v současnosti žije a pracuje v Anglii, jeho o šest let mladší brácha pro změnu boxuje tady na Mělníku u Rudy Kraje. Také se věnuje MMA (smíšená bojová umění, pozn. red.), a teď čerstvě byl vybrán z 2 000 uchazečů do reality show, kde spolu s 15 dalšími usiluje o získání titulu profesionálního bojovníka MMA. Samozřejmě se na něj každé pondělí dívám v televizi.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu