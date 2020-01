Práci s dětmi Marcela Antonínová miluje

Práci s dětmi prý miluje, a to zejména kvůli tomu, že jí při těžkých životních zkouškách vždy dokázala nabít pozitivní energií. Pokud by měla srovnat současnou mládež s dětmi dob dřívějších, jisté rozdíly by prý našla. „Mám pocit, že současné děti se příliš učit nechtějí. Neradi dělají nějaké věci navíc. Ve škole se ještě nechají určitým způsobem motivovat, ale jenom pár z nich je ochotno udělat něco i ve svém volném čase, což mě moc mrzí. Současná doba však bude vyžadovat zejména komunikaci, asertivitu, empatii a počítačové znalosti,“ vysvětluje.