Radka Kareisová: Má práce je mým největším koníčkem

„V dětství to byla především hudba, mnoho let jsem zpívala v dětském pěveckém sboru Bambini di Praga. V době studií na gymnáziu jsem větší pozornost věnovala divadlu. Lásku k tomu pouličnímu, která mi vydržela dodnes, jsem našla na „Střeláku“, na Divadelních poutích, fenoménu druhé poloviny 80. let minulého století. Pražskou VŠE jsem studovala s cílem pracovat po jejím absolvování v oblasti kultury a to se mi splnilo,“ dodala Radka Kareisová. Na své současné práci oceňuje také její rozmanitost. Městské kulturní centrum provozuje kromě Masarykova kulturního domu i městskou knihovnu, galerii Ve Věži a turistické informační centrum.