Tomáš Beneš: Kouknu se na dřevo a vidím, čím se chce stát

Vyrábím menší designové dřevěné výrobky, jako jsou třeba soustružené mísy, talířky nebo prkýnka do kuchyně. Důvodem je mimo jiné fakt, že mám zatím jen malou dílnu, která ještě není tak dobře vybavena, jak bych si představoval. Na zakázku vyrábím i dřevěné společenské motýlky, drobnější truhlářské výrobky parapety, stoly, malé schody či paletový nábytek. Je to skvělé využití materiálu, který by jinak skončil třeba v kotli jako odpad. ​

Zdroj: Deník / Michal Bílek