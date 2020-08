Tomáš Vágner: Práce je mu koníčkem, mezi jeho klienty patří i Pastrňák

Že bude mít svou vlastní firmu s úzkou vazbou na sport, ke kterému má vřelý vztah a vede k němu i své děti, si před časem snad ani nepředstavoval. Po střední škole v Teplicích pracoval ve společnosti zabývající se prodejem skla. Pak udělal klíčové rozhodnutí. Po třinácti letech opustil zaměstnanecký poměr a vrhnul se do neznámých vod podnikání. „Šlo o velice těžké rozhodnutí v mém životě a stále se snažím, aby bylo co nejvíce úspěšné. Ve všech směrech mi pomohla rodina a jsem jí za to moc vděčný. Díky ní se mohu věnovat dále tomu, co mě baví a naplňuje,“ uvědomuje si.

Zdroj: archiv Tomáše Vágnera