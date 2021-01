Václav Šolc: Největší uspokojení pro mne je, že má práce někomu udělala radost  

Asi před patnácti lety jsem se seznámil s fotografem, který dokumentoval život lidí a stavební vývoj ve Březně, odkud pocházím. Protože je mým koníčkem fotografování, dohodli jsme se, že udělám fotografie ze současnosti a pak jsme společně vytvořili knihu dvou pohledů na Březno. To byl asi začátek mého vztahu k historii. Když mě pak jeden spolupracovník upozornil na to, že se na Rohatsku přestavuje starý mlýn na obytný dům a že je na zahradě demontované paleční kolo ze mlýna, nějak jsem si řekl, že přestavbou zmizí poslední možnost dokumentovat jeho historii. Začal jsem se tedy o mlýn zajímat, co jsem mohl, tak jsem ještě nafotografoval. Při tom jsem si uvědomil, že to není pouze jeden mlýn a svoji pozornost jsem zaměřil i na ostatní mlýny v okolí. Vznikla tak kniha Mlýny na Klenici a koníček fotografování se rozšířil o pátrání po vodních mlýnech a psaní knih.

Zdroj: Deník / Michal Bílek