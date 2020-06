Valter Vlk: Sport je pro malého „vícebojaře“ cesta, nikoli cíl  

Do motokár se zamiloval, sotva začal chodit. Na výstavě Rychlá kola v Lysé nad Labem si jednu vyhlédl a trval na tom, aby mu nastartovali motor. Krátce nato našel svůj první závodní stroj pod stromečkem a zima nezima začal trénovat a na trati byl několikrát do týdne. Zpočátku jezdil, kde se dalo, na mělnickém dopravním hřišti, na letišti v Milovicích, na minibikové dráze v Pardubicích. V pěti letech vyhrál první závod, v šesti vytvořil několik českých rekordů ve své věkové kategorii a díky tomu se stal továrním jezdcem české Pragy, která dávno nedělá "vejtřasky" - dnes je to přední světový výrobce motokár, supersportovních aut či letadel. S Pragou jel například Aleš Loprais letošní Dakar. „Za úspěchy v motokárách vděčí Valter především lidem, kteří nám pomohli, ať už to byl jeho první trenér a mechanik nebo později možnost tréninku v Praga Areně a obecně podpora Pragovky," vysvětluje Valterův otec David.

Zdroj: archiv sportovce