Velitel hasičů Zbyněk Štajnc: Babička myslela, že budu topičem

Mezi nejtěžší zásahy, kterých se osobně účastnil, prý patří povodně, které v minulosti zasáhly nejen Mělník. „Povodně jsou specifický zásah, na který se nezapomíná. Mají totiž globální rozsah. U nás to tenkrát zasáhlo celý okres. Není to o jedné jednotce, ale o několika. Je to rozsáhlá akce s poměrně složitým, byť jasně daným vedením. Vyžaduje to zcela jiný přístup než u jakékoliv jiné mimořádné události,“ zdůrazňuje.