Zdeněk Holeček: Je důležité umět se hecnout i vědět, kdy trochu vypustit

Sport je pro mě spojením zábavy i práce. Trénování je nějakou dobu mým hlavním příjmem a abych byl dobrým trenérem, musí mě sport, a to, co dělám, bavit. Díky mým sportovním úspěchům se moje trénování rozjelo a začalo mě živit. Takže je to vše propojeno a vlastně se to tak stává mým životním stylem.

Zdroj: Archiv Zdeňka Holečka