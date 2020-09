Zuzana Nováčková: Při zranění se snažím zůstat součástí závodů

Osmadvacetiletá rodačka z Krchleb na Benešovsku se k závodům endura dostala ani ne ve dvaceti přes svého tehdejšího přítele. Absolvovala od té doby přes stovku startů. Na rozdíl od mnohých vrstevnic ji nedělá problém umazat se od bláta ani oleje. Sama si na motorce ledacos opraví. Třeba kolo dokáže vyměnit i do minuty. Po přechodu pod křídla sedlčanského klubu se do závodění obula v posledních čtyřech letech opravdu naplno. V nabitém kalendáři má i prestižní zahraniční závody v čele s motoristickou olympiádou, neboli šestidenní. V zápřahu tak bývá víkend co víkend od jara do podzimu.

Zdroj: elbephotos.cz