V nejbližší době se radnice bude zabývat možností, jak slavného sportovce a krotitele divoké vody ocenit. „Pravděpodobně se budeme bavit o udělení Čestného občanství našeho města. Takové ocenění by si rozhodně zasloužil," doplnil starosta Mělníka.

Osmadvacetiletý kajakář se narodil v Mělníku 18. května 1993. Od mládí měl sportovní ambice a spolu s kamarádem, dalším tokijským medailistou Lukášem Rohanem, chodili se svými otci do strahovského bazénu a hráli si na to, že jsou na olympiádě. „Sice jezdíme každý sám, ale myslím, že to, jak jsme kolem vody vyrostli a odmalička si společně na to hráli, tak nám to nakonec nějakým způsobem pomohlo k tomu, abychom to dotáhli tak vysoko," uvedl o dva roky starší Prskavec po nedělním návratu z japonské metropole.

Na letišti na něj čekala manželka Tereza a v kočárku mladší syn Marek. Starší Jiří už podle kajakáře doma spal. Z Tokia letělo letadlo s úspěšnými vodními slalomáři přes Paříž. První část letu Jiří Prskavec prospal.

Pondělí slíbil věnovat se doma rodině. Na úterý pak má naplánovanou účast v olympijském parku ve Stromovce. I tam se chystá vydat s celou rodinou.