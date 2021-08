Šetření zjistilo jen nedostatečné zakrývání nosu a úst během třináctihodinového letu a po přistání v Japonsku, kdy olympionici čekali devět hodin na absolvování nutných procedur. Lékař Vlastimil Voráček, který měl pozitivní test na covid-19 jako první, se po opuštění izolace už k výpravě nepřipojil a z Tokia odletěl.

"Prostudovali jsme všechny dostupné dokumenty a mluvili jsme s velkou částí pasažérů, abychom si udělali komplexní obrázek o situaci. Nedošlo sice k žádnému systémovému pochybení ani zásadnímu personálnímu selhání, ale porušení některých pravidel mohlo přispět ke sportovním tragédiím, takže z toho musíme vyvodit důsledky. Posoudí je výkonný výbor ČOV při zářijovém zasedání," uvedl Kejval, který vyšetřoval okolnosti letu společně s místopředsedou Filipem Šumanem.

Potvrdily se informace, že se na palubě olympijského speciálu důsledně nedodržovalo zakrytí dýchacích cest. "Přestože jde hlavně o osobní zodpovědnost každého jednotlivce, klíčové pro nás je připravit pravidla a opatření směrem k zimním olympijským hrám v Pekingu, které s velkou pravděpodobností budou probíhat v podobném režimu jako nyní hry v Tokiu, aby se situace nemohla opakovat," řekl Šuman.

Očkování bude povinné i pro doprovod

Opatření nastavená Mezinárodním olympijským výborem a organizátory her byla podle Šumana dodržena. "Navíc závěrečné testování pasažérů probíhalo nad rámec stanovených povinností co nejblíže k odletu, aby byla co největší možnost odhalit případnou nákazu," uvedl Šuman.

ČOV má v plánu na základě nynějších zkušeností rozšířit povinné očkování i na členy doprovodu. Ortoped Voráček, dlouholetý člen fedcupového týmu tenistek, vakcínu proti covidu-19 nedostal. "Vedení výpravy rozhodlo o tom, že po ukončení izolace ze strany japonských organizátorů se mezi účastníky výpravy nevrátí. Z Japonska už odcestoval," stojí v tiskové zprávě ČOV.

Český olympijský výbor informoval o svých zjištěních MOV a spolupracuje s pražskou hygienou, která na popud Národní sportovní agentury respektive ministerstva zdravotnictví okolnosti charterového letu do Tokia rovněž vyšetřuje.

Speciálem cestovalo 42 lidí včetně 14 sportovců. Kvůli covidu-19 přišli o start na hrách plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou, cyklista Michal Schlegel a stolní tenista Pavel Širuček. Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner mohli hrát až od druhého utkání a vinou úvodní kontumace vypadli ve skupině. Dalším sportovcům se coby blízkým kontaktům účast na hrách zkomplikovala.