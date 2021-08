Vrchol dne je na programu přibližně v 11.00 našeho času. Markéta Vondroušová ve finále ženské dvouhry vyzve Švýcarku Belindu Bencicovou, mj. přemožitelku české vítězky Roland Garros Barbory Krejčíkové.

„Je to hodně útočná hráčka, bude to těžké,“ myslí si Vondroušová, která je na žebříčku WTA o třicet příček za Bencicovou. Teoreticky je tak favoritkou Švýcarka, ale česká bojovnice už v Tokiu porazila dvě tenistky z top 10, včetně světové dvojky Naomi Ósakaové.

Tenisové zlato pro Československo získal v roce 1988 v Soulu (při návratu tohoto sportu pod pět kruhů) Miloslav Mečíř. Jana Novotná (Atlanta 1996) a Petra Kvitová (Rio 2016) braly bronz. To je v singlu vše. Až dodnes…

Extrémní mise pod bezednými koši

Od 14.00 dnes nastoupí čeští basketbalisté proti USA k závěrečnému zápasu v základní skupině. Pokud by světovou supervelmoc senzačně porazili, zajistili by si postup do čtvrtfinále, bez šancí ale nebudou ani v případě prohry (nebude-li příliš vysoká).

„Nebudeme to mít lehké, ale nemáme co ztratit,“ myslí si pivot Jan Veselý, podle něhož je v případě souhry maximálního výkonu a kapky štěstí možné uhrát s USA dobrý výsledek. „Ale je to těžké, oni jsou fakt našlapaný tým,“ uvědomuje si český čahoun.

Kolem 9.00 půjdou do akce plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner, kteří si i přes koronavirové komplikace mohou v případě výhry nad Rusy Krasilnikovem a Stojanovskim zajistit osmifinále. Pokud prohrají, musejí do předkola.

Naplno se dnes rozjíždějí atletické soutěže, vrcholem sobotního dění by měl být ženský sprint na 100 metrů (mužský závod se poběží v neděli).