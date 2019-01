Mělník, Neratovice - Prohlédněte si miminka, která se nově narodila v mělnické a neratovické porodnici.

Miminka jsme fotografovali v období od 24. března do 27. března 2014 v porodnicích nemocnic v Mělníku a Neratovicích.

Pro miminka můžete hlasovat také v anketě. Kupon na hlasování vychází v tištěném Mělnickém deníku denně od soboty do pátku. Kupony musejí být doručeny na adresu redakce Mělnický deník, Kpt. Jaroše 295, 27601 Mělník do pátku 4. dubna do 14 hodin.