Mělník, Neratovice - Prohlédněte si miminka, která se nově narodila v mělnické a neratovické porodnici.

Miminka jsme fotografovali v období od 26. září do 29. září 2016 v porodnicích nemocnic v Mělníku a Neratovicích.

Pro miminka můžete hlasovat také v anketě. Kupon na hlasování vychází v tištěném Mělnickém deníku denně od zítřka do příštího pátku. Kupony musejí být doručeny na adresu redakce Mělnický deník, Kpt. Jaroše 295, 27601 Mělník do pátku 7. října do 14 hodin.

Hlasovat pro miminka týdne, čtvrtletí i roku můžete nejen prostřednictvím originálních kuponů, ale také v anketě na našem webu melnicky.denik.cz. Z jedné IP adresy je přitom možné poslat jeden hlas za hodinu. Při vyhodnocování pak budeme vycházet z umístění miminek v rámci hlasování prostřednictvím papírových kuponů a na internetu. Miminko, které skončí například první díky zaslaným kuponům a třetí na webu, tedy obsadí konečné druhé místo.