Americký herec Robert De Niro je opět tátou. Radostnou událost potvrdil začátkem května zpravodajský server CNN.

Robert De Niro přivítal na svět v 79 letech své další dítě. | Foto: Warner Bros. Pictures

Držitel Oscara Robert De Niro poprvé prozradil novinku svým fanouškům v rozhovoru pro ET Canada, kde povídal o svém posledním filmu, s příhodným názvem About my father.

Když v rozhovoru moderátorka Brittnee Blairová mluvila o otcovství, že Robert De Niro je otcem šesti dětí, herec ji zdvořile opravil se slovy: „Vlastně sedmi, právě se mi narodilo mé sedmé dítě.“

„Nemyslím si, že jsem skvělý táta,“ řekl De Niro skromně a pokračoval v žertování o tom, jak se svou jedenáctiletou dcerou, kterou zbožňuje, občas "bojuje". „A co teprve přijde s tím nejmladším,“ dodal s úsměvem.

Hercovy partnerky a děti

Hvězda filmu Kmotr má šest dětí z předchozích vztahů, ale matka jeho sedmého je zatím neznámá.

Herec byl v letech 1976 až 1988 ženatý s Diahnne Abbott a jsou rodiči dvou dětí, Dreny a Raphaela. V roce 1995 přivítal syny dvojčata, Aarona a Juliana, se svou tehdejší přítelkyní Toukie Smith. Robert De Niro byl také předtím ženatý s Grace Hightower, než se v roce 2018 rozešli, a mají spolu syna Elliota a dceru Helen Grace.