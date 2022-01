FOTO: První středočeské děťátko roku cestovalo do porodnice nakvap

První středočeské miminko roku 2022 se narodilo jen krátce poté, co maminka dorazila do porodnice. Na svém facebookovém profilu to připomněl krajský úřad, když informoval o nedělní návštěvě hejtmanky Petry Peckové (STAN) v příbramské nemocnici. Tam se hejtmanka vydala předat rodině tradiční dary a šek na desetitisícovou prémii.

První středočeské miminko roku 2022, Adélka vážící 4 kilogramy. | Foto: facebook Petry Peckové