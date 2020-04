ON-.INE reportáž ke koronaviru ZDE

Je asi pochopitelné, že čeští lékaři jdou na zkušenou do sousedního Německa, kde dostanou mnohem vyšší plat, je ovšem škoda, že už se často navrátí zpět do vlasti. Situace je ovšem celkově složitější a reforma zdravotnictví, která by vyřešila jeho chronické problémy, se zdá být nutná.

To koneckonců potvrdil i jednatel Masarykovy nemocnice v Rakovníku Tomáš Jedlička. „Problém s nedostatkem personálu je červenou nití celého českého zdravotnictví, rakovnickou nemocnici nevyjímaje a je třeba jej řešit. V podobných vážných situacích, jako je nynější koronavirová krize, se ještě zvýrazní,“ upozornil.

Třeba nakonec naše vláda a další instituce vzhledem k současnému tíživému stavu pochopí, že zdravotnická profese by se měla cenit mnohem víc. Že se bez dostatečného množství kvalifikovaného personálu prostě neobejdeme. Doufejme, že po odeznění mimořádné koronavirové krize provede konečně opatření, která problémy českého zdravotnictví vyřeší. Bylo by načase.