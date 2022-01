První zamyšlení v novém roce – člověku se honí hlavou jedna myšlenka za druhou, myslí na to, co bude, nebo také nebude. Myslí na zdraví svých blízkých, ale třeba i na ekonomickou situaci.

Zdražování. To je, zdá se, heslo roku 2022. Ale ono už nás drahnou dobu provázelo v roce dnes už minulém. A nejen to zjevné, kdy jsme prostě na cedulce na regálu našli vyšší číslici. Občas to bylo i zdražování nenápadné. Prostě takový „pěkný“ trik.

PODÍVEJTE SE: Marek Eben přivítal v pražské zoo vombata Coopera

Kdo kupuje svým domácím mazlíčkům tzv. kapsičky, ví, o čem mluvím. Prakticky stejný obal, stejná cena, ale menší obsah. Z deseti deka je najednou osm a půl. Vždycky si říkám, že za toto už by snad měly hrozit nějaké ekologické pokuty, kdy už obal váží prakticky stejně jako obsah.

Kolikpak takovýchto dalších triků nás čeká letos a čeho dalšího se ještě nadějeme?