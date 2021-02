Zákeřný virus ničí životy milionů lidí po celé planetě. Ve srovnání s tím je fakt, že se nemůžeme potkávat s přáteli na tenise nebo na pivu, prkotina. Přesto jsem z jedné věci mimořádně smutný. Na uskutečnění dlouholetého snu jsem se těšil jako malé dítě. A teď můj plán padá.

Foto: DENÍK/Michal Bílek

Poprvé jsem se do Paříže podíval na jaře roku 2008 s veselou partou kolem fiktivní cestovní kanceláře s vypovídajícím názvem Za hranice soudnosti. Město nad Seinou mi učarovalo a od roku 2010 se do něj snažím vrátit každý rok. Alespoň na týden. Což se mi dařilo až do roku 2018. V roce 2019 do cesty zasáhly soukromé problémy a loni jakékoli plány zhatil koronavirus. O to víc jsem přemýšlel, jak si to vynahradit letos. A už podzim jsem vymyslel báječný plán. Konečně se podívám na kurty Rolanda Garrose při jednom z nesledovanějších grandslamů světa!