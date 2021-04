Do kategorie těch méně příjemných se zařadily i dvě události z posledních dnů a týdnů v našem regionu. Jednak šířící se virus ptačí chřipky v chovech kachen. Vinice, Slibovice, Záhornice. Místa, kde putovalo do kontejnerů se smrtícím plynem dohromady kolem 20 tisíc zvířat. Hasiči ani chovatelé nechtějí k lidským řetězům vynášejícím zvířata z hal fotografy pouštět.

Novináři to ale vyfotit musí, tak si nějakou cestičku vždycky najdou. Nefotí dusící se zvířata v kontejnerech, stejně jako při nehodách nefotí zraněné nebo dokonce mrtvé. Fotí podávání živých kachen z ruky do ruky a policisty jezdící s kolečkem okolo zmačkaných aut.

Další vizuálně nepříjemnou záležitostí je kácení alejí mohutných stromů, jako nedávno u labské cyklostezky. Člověku je líto němých svědků dlouhých desetiletí. Ale víme, že to tak ve většině případů musí být. A pokud by to tak nebylo, je možné, že za pár měsíců budou cvakat blesky na stejném místě a zvěčňovat policisty chodící kolem zlomeného kmenu, pod nímž leží tělo přikryté plachtou.

Focení pro noviny a weby často nebývá veselou prací…