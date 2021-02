GLOSA: S komunisty už nikdy, řekla Eva Jurinová

Při zprávě o smrti moderátorky a novinářky Evy Jurinové se mi vybavila řada našich setkání a rozhovorů. Po telefonu jsme se poznali v době, kdy dělala mluvčí motolské nemocnice. To bylo ještě běžné, že po každé vážnější nehodě a převozu zraněného do některé z větších nemocnic volali novináři jejich mluvčím, a ti ochotně zjišťovali a sdělovali, jak na tom daný pacient je. Dnes už se to děje jen výjimečně, ale tehdy jsme se s Evou slyšeli i několikrát týdně.

Šéfredaktor Miroslav S. Jilemnický. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Brzy jsme si začali tykat a potkávat se na akcích v Sadské. Přijela i do redakce odpovídat na otázky našich čtenářů v rámci on-line rozhovoru. Od začátku na mě působila mile a příjemně. Tak, jak dříve působila i na většinu lidí z obrazovky. Naše hovory se pak stáčely i k novinářské profesi a já si rád nechával poradit a ujišťoval se, že v konkrétních případech jsem se zachoval jako novinář správně. Pak přišly komunální volby v roce 2014 a úspěch její kandidátky nezávislých v Sadské. Vítězství znamenalo, že si může vybrat, jestli sestaví koalici s ODS nebo komunisty. Když se pak rozhodla pro komunisty, byl jsem upřímně zděšen. A také jsem jí bez okolků řekl, co si o jejím rozhodnutí myslím. Za tím, že nešla do koalice s ODS, stály tuším špatné osobní vazby s některými členy ODS ve městě. Zemřela bývalá moderátorka hlavních zpráv na Nově Eva Jurinová Přečíst článek › Po dvou letech opustila pozici starostky i svět komunální politiky. Její protivníci tehdy říkali, že roli starostky nezvládala a nabrala si příliš mnoho povinností. Ona sama odchod zdůvodňovala pomluvami a podrazy ze strany vlastní koalice. Její věty v telefonu si pamatuji doslova. „Jít s komunisty byla opravdu hrozná chyba. Měl si tehdy pravdu. Už bych to nikdy neudělala,“ řekla tehdy. Komunisty neměla ráda a spolupráce s nimi na vedení města byla pro ni volba menšího zla. Naposledy svůj postoj dala najevo loni v létě při vzpomínce na justiční vraždu Milady Horákové. Na shromáždění v Sadské pořádané místním antikomunistickým aktivistou Jaroslavem Bahníkem přečetla dopis od dokumentaristky Olgy Sommerové, která na komunistech nejen v souvislosti s Horákovou oprávněně nenechává nit suchou. K lesní Muchomůrce u Mšena se vrátilo i chybějící krmítko Přečíst článek › Chtěl jsem se jí po přečtení dopisu ještě zeptat, jak vidí svoje krátké působení se soudruhy na místní radnici s odstupem čtyř let. Ale ten den strašlivě pršelo a já to nechal na příště. Žádné příště však už nepřišlo a nepřijde.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu