Třebaže o nutnosti takové dezinfekce rukou je v některých obchodech možné pochybovat, až skoro šokující je zjištění, že pro některé lidi nebylo normální používat například rukavice při nakupování pečiva. Taková houska s omývá dost špatně. Při vstupu do obchodu se člověk dotýká tolika společných věcí jako jsou košíky a podobně, že se těžko chápe, proč někdo chce špinavýma rukama sahat na pečivo.

ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Šok některých lidí z řady opatření tedy vede nutně ke zjištění, že s tou hygienou to bylo přinejmenším zvláštní už před koronavirem. To není žádná vymyšlená zkušenost; při mém posledním nákupu se jeden pár z rizikové skupiny rozčiloval, proč „sakra musí nosit ty rukavice, když si chce jenom nakoupit housky“. Obchody by tohle opatření měly dodržovat i v době po koronaviru.

Jestli si tedy z celé pandemie máme vzít ponaučení, tak tedy to, že mýt si ruce, zvláště při manipulaci s jídlem, je něco normálního a běžného. Člověk by až čekal, že takovou lekci každý získal od rodičů či učitelů už ve školce.

Někoho to ale, jak vidno, naučila až korona.