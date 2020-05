Možná ale více než samotný stud lidem vadilo, že jim byla zima. Proto se halili. V tropech totiž dodnes přírodní lidé chodí jen tak, na ostro. A nikomu to nepřekáží.

Od doby fíkové, kdy na Zemi žili jen Adam a Eva, uplynuly celé věky. Z té doby nám zůstalo mnohé. Třeba právě to, že si do dnešních dnů zakrýváme tělo nebo jeho nejcitlivější místa.

Před dvěma měsíci ale vyvstala další nutnost – zakrývat i další část těla, tvář. A teď ta zásadní otázka. Zůstane nám podobně, jako se to po vzoru Adama a Evy, nutnost zakrývat si tvář už napořád?

To samozřejmě nikdo neví a nikdo to tak nejspíš ani nechce. Tuším ale zradu. Když slyším odborníky mluvit o tom, co nás ještě v souvislosti s čínským koronavirem čeká v dalších měsících, možná letech a desetiletích, myslím, že jen s rouškou hned tak neskončíme a budeme s ní žít “navěky.“

Dá-li Bůh, bude to jen rouška. Virologové totiž „straší,“ že korona zmutuje s dalšími neviditelnými „libůstkami“ a čekají nás ještě horší věci, než je covid-19. Pokud by nám roušky skutečně zachránily život, tak proč je nenosit stále? Ale nepřivodí halení tváře například také nějakou jinou poruchu? Třeba při navazování vztahů? Kdo ví!

Pokud by si Eva zakryla fíkovým listem místo klína obličej, Adamova volba by stejně padla na ní. Jinou neměl. My si od pondělí 25. května už zase venku vidíme do tváří, proto volba nebude buď – a nebo. Proto doufám, že to tak už zůstane.