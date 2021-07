Po roce je to zase tady. Samosběr jahod. Letos sice trochu opožděný, o to více ale vítaný. Voňavé plody přicházejícího léta prostě milujeme. Stejně jako macecha a zlá sestra, které si pro ně poslaly Marušku ke dvanácti měsíčkům. V zimě.

My hezky čekáme na sluníčko a nasbíráme si je sami. Pak můžeme mít nejen radost, že jsme oproti nákupům v supermarketu ušetřili, ale ještě k tomu víme, co kupujeme. A právě to jsou největší lákadla samosběrů.

Je výhodou vybrat si každou jednotlivou jahodu. Jistý starší pán to jednou zkusil i na trhu na Karlově náměstí v Kolíně. U stánku začal přehrabovat krabičky a přendavat jahody z kilogramových balení, aby si mohl odnést ty nejhezčí.

Ještě přitom prodávající vyhrožoval: „Abych na vás nezavolal policii!“ Dovolil by si to v supermarketu? Ovoce navíc osahával neumytýma rukama, ve kterých měl před pár minutami peníze, když platil u jiného stánku.

Až tak daleko může zajít pohodlná verze snahy mít jistotu, co kupujeme. U samosběru je to přitom samozřejmostí, stačí kleknout k záhonu a trhat.