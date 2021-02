Jedním z neoblíbenějších období školního roku žáků a studentů byly vždy prázdniny a mimořádná ředitelská volna. Za poslední rok však školáci mnohé přehodnotili a stále častěji slýcháme jejich povzdechy, při kterých touží po osobním setkání se spolužáky, ba co víc, že se těší na trapný tělocvik nebo jindy zatracované hodiny matematiky.

Foto: Deník / Jan Brabec

Svět není, co býval – a ve školství to platí dvojnásob. Po rozdaném pololetním vysvědčení, jaké svět neviděl, a hromadném zamávání spolužáků do webkamery jsou toho právě jarní prázdniny jasným důkazem.