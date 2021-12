Minulý týden v úterý se lokalita Na Cibulce proměnila v australský outback, tedy vnitrozemské území tohoto kontinentu. V Berouně se totiž proháněl klokan, který utekl majiteli z nedalekého domu. Páníček si vačnatce pořídil, protože je fanouškem pražského fotbalového klubu Bohemians 1905, jenž má právě klokana ve svém znaku.

Zvíře majiteli zdrhlo a mimo jiné během několikahodinové odchytové akci si v rámci nabyté svobody odhopsalo také k blízké dálnici. Berounští strážníci museli tak zapojit dálniční policii, aby se nestalo neštěstí.

Shodou okolností jsem v Austrálii žil a vím, že střet s klokanem končí často zle. Hlavně kvůli tomu, že je zvíře při pohybu velmi rychlé a je tak mnohem těžší na srážku reagovat. Právě takzvané road-trains kamióny, které brázdí rudé australské vnitrozemí, mají na předku namontovaný silný rám, známý jako roo-bar, jenž chrání předek trucku před poškozením.

Policisté naháněli u Berouna klokana. Vačnatec má patřit fanouškovi Bohemky

S odchytem zběhlého berounského vačnatce pomáhala i Helena Cynková, majitelka zvířecí farmy Merlin v Chyňavě, která má bohaté zkušenosti s chovem zvířat různých druhů. Ta vypíchla skutečnost, že tímto způsobem chovaný klokan, kdy v zajetí přežívá sám, trpí. Jde totiž o nedomestikovaný společenský druh, jenž přirozeně žije ve stádu. Čili koupit si jej jen proto, že je někdo fanoušek Bohemky, je dosti sobecké.

Co když člověk bude například fanouškem hokejového týmu Chicago Blackhawks, pořídí si na zahradu jednoho severoamerického indiána? Asi těžko, protože to je absurdní, řekl by si kdekdo. A mít pro tento účel živého klokana je v pořádku? Zcela určitě ne. Pán nicméně nedělá nic nelegálního; a to vlastně mnohým k ospravedlnění svého jednání úplně stačí, že.