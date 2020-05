ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

V kadeřnictvích tak vypadal provoz asi podobně, jako by na Zemi přistál kmen Andromeda. To je mimozemský virus z knihy Michaela Crichtona. Kadeřníci a kadeřnice totiž vypadali jako ze science-fiction filmu. Rukavice, roušky, štíty, desinfekce. Přísné přihlížení, zda jsou rozestupy, opatření a všechno dodržována, ze strany zákazníků. Před dveřmi často propukala debata: a je dobře, že se to otevírá? Nemělo by se ještě počkat? Lze však pochybovat, zda tyto nápady nebyly z hlav lidí, kterým se nepodařilo zajistit si v kadeřnictví termín.

Jen těžko se expertům věří jakákoliv doporučení, když první apokalypsu slibovali po Velikonocích a ona nepřišla; a jen s knedlíkem v krku se dá přemýšlet nad dalšími doporučeními, které zahrnují například tvorbu menších komunit a s jinými lidmi se člověk nebude moci potkat.

Přitom to jde vyřešit jednoduše. Nějaká opatření platí, tak se jimi řiďme. Kdo se bojí, nesmí ke kadeřníkovi. Kdo bude chtít v pětatřicetistupňových letních teplotách nosit roušku, i když ji budeme moci sundat, ať ji nosí. Nepodařilo se vymýtit celou řadu jiných virů, je bláhové myslet si, že se to podaří zrovna u koronaviru.

Kdo navrhne být dalších několik let v „bunkru“, bude potřebovat hodně politické a marketingové odvahy, zvlášť s blížícím se létem; natož s blížícími se Vánocemi na podzim, kdy se straší druhou vlnou koronaviru…