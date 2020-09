První školní den tak bude probíhat různě. Někde budou muset jít prvňáčci do své třídy úplně sami, někde je bude moci doprovodit pouze jeden z rodičů, někde půjdou s rouškou.

Nutno poznamenat, že právě ministerstvo zdravotnictví ředitelům příliš v tomto nepomohlo. Situaci pak zamotal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Původně platilo, že pokud se okres na takzvané semaforové mapě zabarví do oranžové barvy, pak je povinnost nosit roušku ve všech vnitřních společenských prostorách včetně škol. Stalo se tak v Praze, která začala svítit od pátku oranžovou barvou. Nicméně podle ministra je oranžová v Praze na „spodní hraně“ a tak jsou i zde roušky pouze ve školách doporučovány.

Zmatečné, že? Nelze se tak divit, že i ředitelé škol v jednom městě zavádějí různá opatření.

Rozhodně není správné, když se do pravidel zavádí různé výjimky v podobě spodní hrany oranžové. Nebo by mělo ministerstvo aktualizovat semaforové barvy a zavést odstíny oranžové. Inu, proč jednoduše, když to může být složité.