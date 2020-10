KOMENTÁŘ: Nový vítr ve středočeských plachtách

Nový vítr ve středočeských plachtách, dalo by se říct k výsledkům voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje. Kormidlo na krajských rozbouřených vodách přebírají Starostové a nezávislí za podpory občanských demokratů, Pirátů a Spojenců. Pomyslný triumf střídání u moci je dovršen výměnou hejtmanek ve stylu black and white: na mediálním pranýři ukamenovanou Jermanovou střídá zatím neposkvrněná Pecková, blonďatá spása Středočechů. Jenže.

Redaktorka Kutnohorského deníku Hana Kratochvílová. | Foto: Eliška Němcová

Středočeský kraj je jedním z mála, kde ANO skončí v opozici na základě skutečných výsledků voleb. V jiných krajích tam zřejmě skončí také, ač jako nesporný vítěz. Touha dát „za uši“ současnému premiérovi a jeho hnutí je obrovská napříč republikou. V mnoha ohledech se tomu nelze divit. Jenomže tahle pro mnohé oprávněná touha se dostává mimo hřiště, kde už by se neměla hrát. Vítěz je vítěz a obcházet ho nikdy nic dobrého nepřinese. Bojovat se má ze všech sil, jakmile jsou ale známy výsledky zápasu, stupně vítězů by se prohazovat neměly. A je úplně jedno, jestli jste nebo nejste stoupencem hnutí ANO. Hejtmance Peckové má krýt záda náměstek Kupka Přečíst článek › Odstupující hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová měla možná v jedné věci pravdu. A sice když řekla, že vedení kraje hodlá převzít vcelku nesourodé uskupení, o jehož trvalé spolupráci má zásadní pochybnosti. Až čas ukáže, jak moc se její slova potvrdí. Pokud ale bude jedinou a hlavní touhou Starostů, občanských demokratů, Pirátů a Spojenců nepustit ke slovu hnutí ANO, bude mít vedení kraje základy stojící na písku a slova hejtmanky se mohou potvrdit dřív, než by sami čekali. Středočeská koalice chce více kamarádit s Prahou Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu