Už jsem se rozhodl. Místo uhlí nám bude rodinný dům vytápět tepelné čerpadlo. Důvodů, proč to tak chci, je více. Na začátku stojí samozřejmě docela obyčejná a přirozená lidská lenost. Už se mi nechce skládat uhlí.

Zdeněk Kellner | Foto: Archiv Zdeňka Kellnera

K přesunu do uhelny potřebuji nejdříve kostky, uhlí nadrcené na oříšek nekupuji. Naložím do kolečka a pak s ním vyběhnu do kopce a projedu dvěma zárubněmi. Mám sice kolečko s kratší konstrukcí, ale vždycky je to docela slalom. Nikdy úplně hladce neprojedu, kolečko proto musím postavit a postupně ho do prostoru uhelny vmanévrovat páčením rukojetí. Tím končí práce jen s první fůrou.