Vánoce, které mají být svátky klidu a míru, jsou tu už za pár týdnů. Spíš než těšení jim ale předchází stres probuzený strachem, že všechno bude dražší, včetně dárků.

Negativní zprávy valící se ze všech stran jsou plné černých scénářů, stačí připomenout rostoucí ceny energií a ohrožený dovoz spotřebního zboží z Číny, tradičního dodavatele všeho možného i nemožného. Zaoceánské lodi kotvící v přístavech, kde je nemá kdo naložit kontejnery ani odbavit, vzbuzují oprávněné obavy. Cesta, kterou musí zboží urazit ke spotřebiteli, se prodražuje a prodlužuje v čase.

A to vše na sklonku roku, jako na potvoru před vánočními svátky. Co na to říci? Asi nic, jen pokrčit rameny a zkusit na to pohlédnout z jiného úhlu. Méně je někdy více.

Zkusme se zaměřit na jedinečnou atmosféru Vánoc. Stačí třeba jen uklidit a provonět svůj domov, pustit si koledy. I vyhřátý pokoj bude možná při rostoucích cenách energií pěkným darem.

Naše nejbližší, včetně dětí, pak už stačí jen potěšit dárky, které nemusí být nákladné, ale rozvíjejí fantazii. Ono i takové obyčejné Člověče, nezlob se! zabaví bezpochyby celou rodinu.

Po všech lockdownech budou dobré také fyzické aktivity. Zahřejeme se zadarmo, navíc zhubneme a pořád není nic lepšího, než pohyb na čerstvém vzduchu. Takový fotbalový míč, hokejka, brusle nebo koloběžka pod stromečkem mohou být tím správným klíčem k rozpohybování celé rodiny. A jsou to dárky skoro za hubičku, které se dají v perfektním stavu sehnat docela snadno i z druhé ruky.