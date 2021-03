Je tu ještě třetí, o několik týdnů starší video ze samotného Berouna. Na něm teprve čtrnáctiletý mladík neuposlechl výzev strážníků a ti ho museli fyzicky zpacifikovat. V tomto případě nešlo o roušku.

Všechny tři incidenty spojuje špatná prvotní komunikace buď jedné, anebo druhé strany. Velitel městské policie v Berouně Alexandr Scherber říká, že není rozumné volně z místa odcházet, být arogantní a odmítat prokázaní totožnosti. Zbytečně to podráží autoritu strážníků a nutí je to k fyzickému zákroku.

Na druhou stranu mají strážníci vždy situaci rozumně vyhodnotit tak, aby nedošlo k něčemu takovému jako v Uherském Hradišti. Každá situace je vždy jiná, podotýká Scherber. Ten tak svým podřízeným vštěpuje, že by vždy měli reagovat asertivně, předvídat a situaci hodnotit komplexně, je-li například na místě přítomno malé dítě nebo další osoby.

Všechna tři videa jsou tak modelovými situacemi, jak by to nemělo být. Ať už to byli strážníci v Hradišti či nespolupracující mladíci na Husově náměstí a v Českých Budějovicích, pokaždé egoisticky a zbytečně selhali jednotlivci.

A ať už jsou vládní pandemická nařízení sebevíc nesmyslná, práce strážníků je dohlídnout na jejich dodržování, ať se nám to líbí nebo ne. Konec konců všichni jsme lidé, chovejme se tedy k sobě slušně a s respektem.