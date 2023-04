Ze slavnostního otevření autobusového terminálu a parkovacího domu v Kralupech nad Vltavou. | Foto: FB Město Kralupy nad Vltavou

V Kralupech nad Vltavou mají od roku 2022 také nevidomí - těžce zrakově postižení, ale také starší osoby, co hůř vidí, úžasnou možnost sportovat, a to přímo před vlakovým nádražím a nově vybudovaným autobusovým nádražím.

Medaile si však v žádném případě za svůj výkon neodnesou. Jedině tak nějakou tu bouli a šrám či roztrhané oděvy.

Město vybudovalo za nemalé peníze nové autobusové nádraží, které však cestování těmto osobám neusnadnilo, ba právě naopak.

Dalším vylepšením jsou samostatné stojany, odkud autobusy hromadně odjíždějí najednou, místo toho, aby každý směr měl svoje odjezdové stanoviště. Nevidomý tak stojí u stojanu, odkud má odjíždět jeho autobus do Mělníka, ale jako první stojí autobus do Kobylis a druhý na Bořislavku. Až třetí si stoupne linkový do Mělníka. Potom se všechny rozjedou najednou a už u stojanu nevidomému nezastaví. Ostatní stojany kolem oproti tomu zejí prázdnotou.

Je vidět, že zde se nikdo z nevidomých neprošel, než stavba byla dokončena a předána k užívání veřejnosti.

Nevidomý jen tápe

Speciální oddělení na kralupské radnici se zabývalo jen otázkou, aby se vozíčkář dostal bez nutnosti použití schodů až ke stojanům autobusových linek. Ale vodící linky jsou tu nečitelné pro úplně nevidícího, který se bez vidomé osoby na stanoviště nedostane. Použití vysílačky vpn pro majáčky se spouštějí až pár metrů před nevidomou osobou, takže pokud přijede člověk vlakem, může jen tápat, kde se nachází autobusový terminál.

Také nově zrekonstruovaný chodník před vlakovým nádražím je hotová hrůza, sloupy s osvětlením jsou uprostřed chodníku, a jak jinak než v šedé barvě, která splývá se vším okolo. V odpoledních hodinách jste oslněni sluncem, za soumraku a při mlhách nemá moc šancí ani člověk dobře vidící, aby se vyhnul a nevrazil do sloupů a jiných cedulí, které trčí do prostoru v úrovni hlavy. V době příjezdů, kdy přijíždějí lidé z práce či studenti ze škol a lidé se valí, je to opravdu katastrofální. Skutečně jde o zdraví.

Člověk, který tohle schválil, se asi na toto místo vůbec nepřišel podívat, natož si vyzkoušet, jak se tu chodí. Doporučila bych zavázat mu oči a prosím na start.

Snaha občanů řešit vzniklý problém s minulým vedením města byla neúspěšná, nebyli schopni ani opatřit sloupy výraznými reflexními prvky.

Marie Pokorná