Roušky nejsou, ale musíme je nosit, tak si je máme ušít sami. Za mě to je úplně geniální řešení; jednak se tím vyřeší nedostatek potřebného vybavení a populace se navíc zabaví. Aspoň nikoho nenapadne rabovat obchody, nebo dělat nějakou jinou neplechu.

Navíc se tím zaměstná celá rodina: mladí, které ještě nebolí tolik nohy, budou stát kilometrovou frontu před galanterií; prostřední generace bude stříhat, protože na to ještě jakž takž vidí; a babička bude šít, protože má léta zkušeností. Ještě chybí nějak zapojit psa, nebo kočku, ale jsem si jist, že to do konce týdne nějak vymyslíme.