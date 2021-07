Podle posledních informací se jednalo o čtyři osobní auta, v jednom z nich cestovala žena, která utrpěla středně těžké zranění. Při nehodě se zranilo i dítě. Naštěstí nemuseli hasiči nikoho vyprošťovat.

Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. „Jako první dorazili na místo hasiči z Kralup nad Vltavou. Po rychlém ohledání místa nehody bylo operačnímu středisku upřesněno, že jde o nehodu čtyř osobních vozidel a kamionu, při které byly vážně zraněny dvě osoby, žena a kojenec,“ uvedla mluvčí hasičů Vladimíra Kereková.

Střední Čechy: Dálnici D8 uzavřela na 18. kilometru ve směru na Prahu hromadná dopravní nehoda nákladního automobilu s několika osobními vozidly. Na místě zasahují všechny složky IZS, dopravu řídí policisté. #policiestc — Policie ČR (@PolicieCZ) July 3, 2021

„Zraněné nebylo nutné vyprošťovat, do péče si je převzaly posádky zdravotnické záchranné služby. Po nezbytném základním ošetření, při kterém hasiči zdravotníkům asistovali, bylo dítě přeneseno do přivolaného vrtulníku a transportováno do nemocnice. Druhá zraněná osoba byla do nemocnice převezena sanitním vozem,“ doplnila mluvčí.

Hasiči místo nehody zabezpečili, aby zabránili možnému vzplanutí nabouraných vozů. „Jednotky dále zajistily místo nehody a všechna havarovaná vozidla proti vzniku požáru, zároveň zasypaly sorbetem uniklé provozní kapaliny,“ popsala Kereková.

Velitel zásahu na žádost policie přivolal z mělnické stanice mikrobus, který přepravil zbylé účastníky nehody na policejní služebnu kvůli dalšímu vyšetřování.

„Dálnice byla zhruba hodinu a půl zcela uzavřena. Během zásahu musela policie na 18. kilometru dopravu odklánět přes Novou Ves. Provoz poté obnovili až po půl osmé večer, a to pouze jedním pruhem,“ informovala mluvčí policie Lucie Nováková.