Jedna z přihlížejících utrpěla úraz, když kolem poledne společně s dalšími lidmi sledovala dění v cílovém úseku. Mezi publikum totiž spadl jeden ze závodníků. Policie, která okolnosti události prošetřuje, prozatím pracuje s informací, že nejspíš havaroval v důsledku technického problému.

Policisté by však uvítali další poznatky, které by pomohly osvětlit všechny okolnosti události, připomněla Eva Hašlová z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Východ. Obrací se proto na veřejnost s žádostí o pomoc. „Pokud by měl někdo na svých zařízeních kamerový záznam, který by zachycoval tuto situaci, nebo by měl informace či poznatky o nehodě, dostavte se, prosím, na služebnu policie v Brandýse nad Labem k jejich poskytnutí,“ vyzývá Hašlová. „Případně můžete kontaktovat policisty na telefonním čísle 974 881 600 – nebo lze využít bezplatné linky 158,“ nabídla další možnosti.

Sportovní akce ve staroboleslavském letním kině, pořádané s dalšími partnery, nejsou výjimkou. Na nadcházející sobotu se tam chystá dog-biatlon – běžecké klání majitelů a jejich psů, proložené „střelbou“ z laserové pušky.