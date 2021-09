„Pětačtyřicetiletý muž s osobním vozidlem Daewoo v obci Libiš po projetí zatáčky nezvládl řízení a havaroval mimo vozovku do kovového oplocení kolárny,“ upřesnil Truxa, co se odehrálo.

Opakované dechové zkoušky potvrdily, že řidič má upito – a to do té míry, kdy to znamená nejen problém při řízení, ale i pro kloudnou chůzi. Nadýchal téměř čtyři promile.

„Dále policisté zjistili, že vozidlo nemá platnou technickou prohlídku,“ doplnil Truxa. S dodatkem, že dotyčného policisté řádně poučili – a zakázali mu další jízdu. Tím však případ nekončí. Muž je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky; o tom, jaké následky ponese, rozhodne soud.