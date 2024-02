Přes jedenáct set dopravních nehod se stalo loni na Mělnicku, zemřelo při nich šest lidí. Jednomu z řidičů se stala osudnou jízda v protisměru, kde se jeho vůz srazil s autobusem, další nedal přednost náklaďáku. Právě nedání přednosti bylo v minulém roce příčinou mnoha bouraček.

Nehoda vlaku a osobního automobilu u obce Zeměchy loni v dubnu. | Foto: HZS Středočeského kraje

Podle policejní mluvčí Markéty Johnové patřilo k následkům loňských dopravních nehod i 19 těžkých zranění, lehkými zraněními odneslo bouračky 95 lidí. O život přišli v minulém roce i dva chodci, které srazila auta.

Při smrtelných nehodách docházelo i k nárazům do pevných překážek, kdy řidič osobního auta narazil do stromu, a motorkář do dopravní značky.

Nejčastější příčinou bouraček byl nesprávný způsob jízdy, následovala příliš rychlá jízda a nedání přednosti v jízdě. „Čtyřiapadesát řidičů, kteří zavinili nehodu, bylo pod vlivem alkoholu, a jeden pod vlivem drog,“ uvedla Johnová.

Škody při bouračkách na Mělnicku v roce 2023 přesáhly 80 milionů korun.

Celkem 368 karambolů způsobila loni na Mělnicku zvěř z volné přírody, ke srážkám, většinou se srnami, už došlo i letos.

Na začátku tohoto roku ale trpěla při dopravních nehodách na Mělnicku spíše hospodářská zvířata. V polovině ledna havaroval na dálnici D8 kamion převážející více než třicet krav, tři z nich nepřežily, další byly v silném stresu. Dálnice byla dlouhé hodiny uzavřena.

Zdroj: Deník/Alena Hedvíková

O pouhý den později se u Nové Vsi propadla podlahou v jedoucím přepravním návěsu kobyla.