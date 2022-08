„K nehodě došlo patrně vlivem počasí, řidič jednoho z nákladních vozidel nepřizpůsobil rychlost a narazil do svodidel,“ popsala policejní mluvčí Michaela Richterová. Další auto pak nabouralo do něj a na to se nabalovaly další nárazy.

Silné bouře udeřily: uzavřená dálnice, 15 tisíc domácností zůstalo bez elektřiny

Téměř k neuvěření je, že se celý karambol obešel prakticky bez zranění. „Ošetřili jsme jednu osobu, zůstala na místě,“ potvrdila mluvčí záchranky Monika Nováková.