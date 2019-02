Do vinohradské nemocnice záchranáři převezli při pacienty. Nejvážnější úraz utrpěla žena s poraněním hlavy, kterou bylo třeba napojit na umělou plicní ventilaci. Zranění další pasažérky a šoféra pak zasahující zdravotníci klasifikovali jako středně těžká.

Pětašedesátiletý řidič autobusu utrpěl středně těžká zranění a podle mluvčí středočeské záchranky Petry Effenbergerové záchranáři ošetřili ještě další dvě ženy. „Řidič autobusu byl navíc podchlazený a musel mu být zajištěn tepelný komfort. Druhá žena byla zraněna nejvážněji. Lékař měl u ní podezření na vážné poranění hlavy, a její zdravotní stav si vyžádal kromě intenzivní péče i zajištění dýchacích cest a připojení na umělou plicní ventilaci,“ vysvětlila Effenbergerová s tím, že všechny tři raněné převezla sanitka do vinohradské nemocnice v Praze - na ortopedii, chirurgii a ARO.

Autobus sice havaroval mimo silnici, v místě nehody však řidiči museli počítat s vozidly integrovaného záchranného systému. S opatrností se však zprvu projet dalo – a i v dopravní špičce pondělního rána se vytvářely pouze kratší kolony. Před osmou hodinou pak začalo vyprošťování, kdy policisté místo uzavřeli v obou směrech. Osobní auta směrovali na objízdnou trasu přes starý most, nákladní vozy však musely čekat.

Nakolik se na nehodě mohl podílet namrzlý povrch vozovky, který nad ránem lokálně zaskočil motoristy na řadě míst, nebo měla havárie jiné příčiny, zůstává předmětem zkoumání policie.

„K nehodě došlo kolem páté hodiny ranní. Autobus jel na silnici číslo šestnáct od Slaného směrem na Mělník a na kruhovém objezdu, těsně před nájezdem na nový most přes Labe, prorazil svodidla a zřítil se ze srázu,“ uvedla mluvčí s tím, že autobus dopadl na bok mezi stromy. „Silnice je v obou směrech neprůjezdná několik hodin a objízdná trasa vede přes starý most Josefa Straky,“ dodala policejní mluvčí.

Na místě se sjely všechny složky integrovaného záchranného systému. Hasiči museli z padlého autobusu vyprostit vážně raněnou ženu. Ostatní ranění byli podle velitele mělnických hasičů Zbyňka Štajnce již z havarovaného vozu venku. „Na místě jsme museli odstranit utržená svodidla, aby někoho ještě nezranila a připravit místo na vytažený autobusu zpátky na komunikaci, tedy odstranit větve,“ řekl Štajnc krátce po nehodě.

„Žádné provozní kapaliny prozatím neunikly do potoka Pšovka, který je v těsné blízkosti. Uvidíme, jak se situace vyvine, až bude autobus vytažen jeřábek na silnici,“ dodal šéf mělnických hasičů. Jeřáb musel vyzvednout havarované vozidlo zpátky na kruhový objezd do výšky dvanácti metrů. Jiná cesta nebyla možná, protože autobus se zřítil do velmi úzkého prostoru mezi stromy, potom a pletivové ploty.