Konkrétně se jednalo o první červencový pátek a u tamní benzinky MOL se kolem 20. hodiny stala bouračka, po níž byl přivolán i vrtulník se záchranářskou posádkou. „Dvacetiletý řidič osobního vozidla VW Golf černé barvy jel ve směru od Mělníka směrem na Neratovice-Byškovice. Před ním jelo stříbrné BMW,“ přiblížila známé okolnosti policejní mluvčí Markéta Johnová.

Policisté dále vědí, že se se golf dostal do smyku – přičemž vyjel mimo komunikaci a vrazil do sloupu elektrického vedení. „Náraz byl tak silný, že sloup přerazil,“ upřesnila Johnová. S dodatkem, že těžce zraněného řidiče transportoval do nemocnice vrtulník. K tomu, jak přesně se nehoda stala, by policisté uvítali postřehy svědků – a pomohly by jim i poznatky o tom, jak jelo auto před ní. Ideální by byly záznamy z palubních kamer.

„Policie žádá svědky, aby se ozvali dopravním policistům na jejich telefonním čísle 725 067 127. Svým svědectvím by pomohli osvětlit průběh nehody a dobu těsně před ní,“ uvedla policejní mluvčí. S dodatkem, že volat je samozřejmě možné i na linku 158.