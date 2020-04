Krásné počasí zlákalo k vyjížďkám spoustu jezdců na motorkách – a lze počítat s tím, že na silnicích se budou hojně objevovat i nadále. „Motorkářská sezona začíná,“ konstatovala v sobotu Hana Rubášová z policejního prezidia. Připomněla současně, že mistra dělá trénink – a rovněž policejní motorkáři se na sezonu připravují.

Každý, kdo sedí na motocyklu (přičemž uniforma na tom nic nezmění) patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu. A bilance prvních tří měsíců letošního roku není příznivá: domů se už nikdy nevrátí šest motorkářů, kteří během prvního kvartálu utrpěli při nehodách smrtelná zranění.

Slova o mistrovství vzešlém z nácviku platí na motocyklu dvojnásobně, připomněla Rubášová. Upozornila, že před první jízdou po zimě je třeba zkontrolovat jak stav motorky, tak oděvních prvků. „První kilometry po zimě je dobré jet v klidném tempu – je dobré dopřát motorce a gumám, aby se ohřály na správnou provozní teplotu,“ radí policistka.

Zdůraznila současně, že zásady bezpečné jízdy je třeba připomínat zvláště těm, kteří s jízdou v jedné stopě mají nejméně zkušeností – nicméně už se nepovažují za začátečníky. Alespoň z policejních statistik plyne, že nejčastěji bourají motocyklisté s praxí kolem jednoho roku.

Nikdy nemáš přednost na sto procent. Buď v klidu. A pamatuj, že jedeš, kam se díváš. To jsou prý ty nejzákladnější zásady, které by motorkáři měli mít neustále na paměti. Může jim to hodně pomoci. Stejně jako další z pravidel šťastného návratu: nepřeceňovat své schopnosti ani možnosti svého stroje.

Příručka BESIP pro motocyklisty pak doplňuje spoustu podrobností. Zdůrazňuje třeba nejen technický stav, ale i to, jak důležitý je správný výběr nejen při koupi samotného motocyklu, ale také při volbě přilby a dalšího vybavení. Byť je pravda, že na nákupy ve specializovaných centrech s motorkářskými potřebami zrovna nyní není vhodná doba: tyto prodejny mají v rámci opatření proti šíření koronaviru zavřeno.

Nač by měl dbát motocyklista především



- Dodržovat kontrolu technického stavu. Dbát zejména na kontrolu motoru, řetězu, pneumatik, stav brzd a brzdových destiček, výměnu brzdové kapaliny. Vyzkoušet funkčnost elektrických prvků, jako například světla, blinkry, klakson. Zkontrolovat motolékárničku – a podle potřeby doplnit nářadí.



- Používat správnou základní výbavu motocyklisty. Jeden z nejdůležitějších prvků je správný výběr přilby, která je povinná. Díky bezpečnému pevnému oblečení, které bude zároveň pohodlné a komfortní, lze eliminovat možné zranění při pádu. Bez rukavic ani metr. Pevná obuv a správná velikost je jeden z dalších prvků bezpečnější jízdy. Mezi ochranné doplňky patří chránič páteře, který by měl být samozřejmostí, stejně jako reflexní prvky.



- Zvolit si správný typ motocyklu. Každý řidič upřednostňuje jiné využití a náročnost. Je tedy vhodné promyslet, jaký motocykl zakoupit – a jak jej správně užívat.



Zdroj: BESIP