Než zdravotníci dorazili, svědkům přítomným na místě radil prostřednictvím telefonu zkušený operátor linky 155 Honza, co dělat. „Klekněte si k němu, proplést prsty a jedeme, mačkáme hrudník: teď, teď, teď,“ tlumočili jeho slova záchranáři na facebooku. S tím, že po chvíli volající Honzovi oznámil, že je na místě k dispozici externí defibrilátor; přístroj známý také pod označením AED (těmi jsou vybavovány například policejní hlídky, hasičské jednotky, ale třeba i některá sportoviště či pracoviště).

Pak už v tom, co dělat, radily přímo pokyny z přístroje. Ten vyhodnotil, že muž potřebuje výboj. „Důležité bylo pokračovat v resuscitaci; stateční zachránci se střídali,“ připomněli záchranáři další vývoj. Podle zpráv z místa události se do poskytování pomoci zapojili spoluhráči i protihráči.

Společné úsilí vedlo k úspěchu. Podařilo se obnovit krevní oběh – a vzápětí dorazili záchranáři, kteří pacienta převzali do odborné péče. Nakonec ho transportovala helikoptéra do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Už v úterý se zdálo, že by se ke svým blízkým mohl brzy v pořádku vrátit – i když se ještě čeká na další vyšetření.

Předseda domácího klubu Vlastimil Bubeníček na facebooku vyjádřil poděkování městu Odolena Voda za to, že přístroj AED pro sportovní areál pořídilo. Do neděle to byla jen taková malá nenápadná věc u kanceláří správců, které si, po pravdě, leckdo do tohoto dne ani nevšiml. Ale ukázalo se, že může být náramně důležitá.

„Bez ní by vše možná dopadlo úplně jinak,“ poznamenal v pondělí na facebooku Bubeníček. Připojil se i předseda SK Vojkovice Karel Beneš. „Jak píše Vlasta, bez defibrilátoru by to bylo hodně těžké. Budeme se ho snažit co nejdříve pořídit,“ naznačil, že po tom, co viděl v Odoleně Vodě, hodlá usilovat o to, aby byl přístroj AED k dispozici i na jejich hřišti na Mělnicku.

Přístroj schopný obnovit elektrickým výbojem správnou činnost srdce v reakci na nedělní zkušenost mají v plánu pořídit nejen ve Vojkovicích, ale i v kralupském FK 1901, tedy bývalém působišti 53letého hráče Pavla. Ten naposledy nastupoval za Novou Ves, nově měl ale zamířit právě na Odolku. V soutěžích, do kterých zasáhl, pravidelně patřil mezi nejlepší střelce.

