Je na nich k vidění podezřelé auto – a poměrně slušně lze rozpoznat i muže, který snad měl být jeho řidičem; zřejmě minimálně v době, kdy vůz z místa odjížděl. Mohlo by se zdát, že jediná chybička – nelze přečíst registrační značku – nebude představovat velký problém. Ani po měsíci a týdnu se však policisté nepřiblížili ke zjištění, kde dotyčného hledat. V pátek proto záběry z kamerových záznamů zveřejnili a obracejí se na veřejnost s výzvou ke spolupráci.

V Mělníku srazilo auto ženu na přechodu pro chodce

Policejní mluvčí Pavel Truxa uvedl, že žádají muže, který je na zveřejněném snímku, aby se sám ozval mělnickému dopravnímu inspektorátu. Vítány jsou i postřehy svědků incidentu, které by mohly pomoci událost objasnit. „Jakékoliv informace můžete sdělit na telefonní číslo 974 876 259,“ uvedl Truxa.

Upřesnil, že nehoda z posledního prosincového úterý se stala v ulici Kapitána Jaroše u domu číslo 3420 v době od 10.08 do 10.16. „Zatím neznámý řidič neznámého vozidla narazil do zadní pravé části zaparkovaného vozidla ženy, která pak událost na dopravním inspektorátu nahlásila,“ uvedl Truxa s tím, že poškození řidička odhalila ve chvíli, kdy se k autu vrátila. Škoda podle jeho slov dosahuje nejméně 10 tisíc korun. „Z místa dopravní nehody ujel, aniž by zanechal jakékoliv kontaktní údaje majitelce nabouraného vozidla, anebo zavolal a ohlásil celou událost na policii,“ doplnil ještě Truxa.