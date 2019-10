"Oznámení jsme přijali po osmnácté hodině a na místo vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému. Podle předběžných informací se sražený muž měl pokusit spáchat sebevraždu. Nicméně vše bude předmětem dalšího vyšetřování," řekl Pražskému deníku mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

To, že muž střet nepřežil, potvrdila Pražskému deníku mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová: "Na místo vyrazila posádka záchranářů, ale sražená osoba utrpěla zranění neslučitelná s životem. K události tedy následně vyjel i koroner."

Provoz v tomto úseku tratě byl zastaven, náhradní autobusovou dopravu se nepodařilo zajistit. Ze stanice Praha-Holešovice do stanice Kralupy nad Vltavou bude vypraven pouze jeden autobus s odjezdem cca. v 19:50 hod. Provoz příměstského vlaku S49 je mezi Holešovicemi a Hostivaří veden kyvadlově jednou soupravou. Příměstský spoj S4 bude jezdit z Roztok u Prahy do Kralup nad Vltavou. Dopravní podnik cestujícím doporučuje využít autobusové linky 340 a 350 ze stanice metra Dejvická, odkud budou do Roztok uznávány jízdní doklady Českých drah. Předpokládané ukončení mimořádné události bylo stanoveno na 21. hodinu.